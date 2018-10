Endet das Scheunenfest in einem Liebesdrama? Am Montagabend hat das Warten für die Fans endlich ein Ende: Das Reality-TV-Format Bauer sucht Frau geht in die 14. Runde! Wie jedes Jahr treffen die flirtwilligen Landwirte bei einer großen Kennenlern-Party zum ersten Mal auf ihre potenziellen Partnerinnen fürs Leben. Der Luxemburger Guy – einer der aktuellen Kandidaten – scheint von seinen drei Damen allerdings nicht überzeugt zu sein: Er baggert in der Sendung hemmungslos die Frau eines anderen Bauern an!

Eigentlich hätte Guy mit Antonia, Ulrike und Adriana die Qual der Wahl: Gleich drei Kandidatinnen buhlen um den 45-Jährigen! Doch statt sich um seine Mädels zu kümmern, hat der selbstbewusste Womanizer laut Bild andere Pläne. Guy hat ein Auge auf Kathrin geworfen – und die ist eigentlich für Schweinebauer Claus angereist! Für seine Damen ein absolutes No-Go. "Ich gehe nicht mit ihm auf den Bauernhof", soll Antonia ihm wütend entgegenschmettern. Und Guy? Für den scheint die Ansage kein Problem zu sein. Sein Standpunkt ist eindeutig: "Ich würde niemals eine von euch dreien mit auf meinen Hof nehmen."

Während auch Fahrkarten-Kontrolleurin Ulrike stinksauer das Weite suche, geht Guy offensichtlich weiter auf Kuschelkurs mit Kathrin. Ein Foto, das der Boulevardzeitung vorliegt, zeigt die beiden eng aneinander gekuschelt – inniger Blick inklusive. Was Moderatorin Inka Bause (49) und Show-Teilnehmer Claus zum Frauen-Diebstahl sagen und wen Guy am Ende wirklich mit auf seinen Hof nimmt, erfahren die "Bauer sucht Frau"-Fans heute Abend ab 20:15 Uhr auf RTL.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Der Luxemburger Guy von "Bauer sucht Frau" 2018 mit seinen Bewerberinnen

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bauer Claus mit seinen Bewerberinnen Heike und Kathrin (v.l.), "Bauer sucht Frau" 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bauer Guy und Moderatorin Inka Bause beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest 2018

