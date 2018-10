Mel B. (43) ist außer sich vor Wut – wegen Victoria Beckham (44)! Seit Monaten sorgen die ehemaligen Mitglieder der Girlgroup Spice Girls bei ihren Fans immer wieder für Aufregung. Nach ersten Reunion-Gerüchten hatte Vic die Euphorie der Bewunderer gedämpft, indem sie ein Comeback für sich ausgeschlossen hatte. Wegen dieser Unschlüssigkeit sind ihre Ex-Kolleginnen nun total genervt: Nach einem heftigen Streit soll Mel ihre einstige Busenfreundin jetzt angeschrien und beleidigt haben!

Zwischen den scharfen Ladys fliegen die Fetzen: Wie ein Insider nun gegenüber The Sun berichtete, seien Mel B., Melanie C. (44), Geri Halliwell (46) und Emma Bunton (42) so gar nicht gut auf die Designerin zu sprechen. Für einen Promo-Termin sollen sich die Frauen am vergangenen Freitag in London getroffen haben – ohne die Kicker-Gattin. "Die Mädels sind total sauer auf Victoria, weil sie erst zugestimmt hat, dabei zu sein und dann einen Rückzieher gemacht hat. Sie hat sogar mit rechtlichen Konsequenzen gedroht!", erklärte die Quelle. Wegen des Grolls sei besonders Scary Spice mit Posh aneinandergeraten: "Am Ende der Diskussion schrie sie: 'Verpiss dich, du Bitch!' Das war das Ende des Gesprächs!", schilderte der Zeuge.

Das Fehlen der 44-Jährigen bei der Reunion hatte nicht nur Vics ehemalige Girl-Gang enttäuscht – auch die Fans des Kollektivs waren total traurig gewesen. Könnt ihr den Ärger verstehen? Nehmt an unserer Umfrage teil.

Instagram / victoriabeckham Hintere Reihe: Melanie C., Victoria Beckham, Emma Bunton; vordere Reihe: Mel B. und Geri Horner

Thomas Coex / Getty Images Spice Girls 1997

Getty Images Victoria Beckham bei der Paris Fashion Week 2018

