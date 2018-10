Das große Buhlen um die Bauern geht in die nächste Runde! Heute beginnt die 14. Staffel der beliebten Kuppelshow Bauer sucht Frau. Auch in diesem Jahr ist Moderatorin Inka Bause (49) wieder live dabei, wenn sich 32 liebeshungrige Kandidatinnen um das Herz von 12 Landwirten streiten. Und "streiten" ist hier tatsächlich das richtige Stichwort: Beim heutigen Scheunenfest fahren die Teilnehmerinnen ganz schön die Krallen aus!

In einem vorab veröffentlichten Clip auf RTL geht es unter den Fräuleins alles andere als harmonisch zu. Das Dutzend Single-Frauen denkt offenbar gar nicht daran, sich in dem Wettstreit kampflos geschlagen zu geben. Die verführerischen Taktiken der noch alleinstehenden Damen: tiefe Ausschnitte, kleine Geschenke und jede Menge süße Worte – allerdings nur an die Männer. Die Konkurrenz wird im selben Zug nämlich niedergemacht. "Die sind bestimmt nicht so schön wie wir" und "Sie ist kleiner und pummelig", gehören zu den ersten Seitenhieben der Staffel.

Amor Inka findet es aber gar nicht so verwerflich, dass die kuppelfreudigen Kandidatinnen vollen Einsatz zeigen: "Das schlimmste wäre, wenn sie nicht kämpfen würden", erklärte sie im Sender-Interview. Werdet ihr bei der 14. Staffel von "Bauer sucht Frau" einschalten?

MG RTL D Laura und Marco bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bauer Jörn, Moderatorin Inka Bause mit seinen Bewerberinnen beim Scheunenfest 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Inka Bause beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest 2018

