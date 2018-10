In wenigen Tagen ist es endlich so weit: Ab Montag sind die Landwirte wieder los! Bereits seit 2005 hilft Moderatorin Inka Bause (49) bei Bauer sucht Frau einsamen Herzen dabei, die große Liebe zu finden. Auch in der 14. Staffel spielt die sympathische Kurzhaarträgerin wieder Amor – und diese Ausgabe wird es laut Inka in sich haben. Im Promiflash-Interview schwärmte sie von den kommenden Folgen!

Die Ausstrahlung kann Inka anscheinend selbst kaum noch erwarten. "Am 15. Oktober ist jetzt Staffel-Start, es wird eine grandiose Staffel", strahlte die Schlagersängerin im Gespräch mit Promiflash. Sie habe beim Synchronisieren bereits in die erste Episode hineinschauen können und die Zuschauer scheint viel Humor zu erwarten. "Ich kann es nur jedem empfehlen. Der Bauer hat sich so modernisiert, ist lustiger. Die Doppelfolgen vom letzten Jahr bleiben und es ist so unterhaltsam", erzählte das TV-Gesicht.

Nicht nur ihre Kuppel-Quote bei "Bauer sucht Frau" ist ein echter Erfolg – auch in anderen Bereichen ist Inka aktuell ein echter Überflieger. Am 20. September erschien nach rund zehn Jahren Musikpause ihr neues Album "Mit offenen Armen". Wie ihre frischen Songs bei ihren Fans ankommen, kann die 49-Jährige schon ab dem 23. November ausprobieren: Inka gibt an diesem Tag im Berliner Admiralspalast ein Konzert.

MG RTL D / Ruprecht Stempell Inka Bause, Moderatorin von "Bauer sucht Frau"

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bauer Guy und Moderatorin Inka Bause beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest 2018

Anzeige

WENN.com Inka Bause beim radio B2 Schlagerhammer 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de