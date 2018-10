Welcher Megastar versteckt sich denn hier hinter Bierbauch und Retro-Frisur neben Brad Pitt (54)? Statt mit großen Kinorollen auf sich aufmerksam zu machen, hatte Hollywood-Schauspieler Brad es zuletzt eher wegen seiner noch immer anhaltenden Scheidungsschlacht mit Angelina Jolie (43) in die Schlagzeilen geschafft. Damit ist nun aber Schluss: Der Hottie steht gerade für den Streifen "Once Upon a Time in Hollywood" vor der Kamera – doch wer ist der grimmig schauende Typ, der neben ihm auf den aktuellen Paparazzi-Pics zu sehen ist?

Er ist kaum wiederzuerkennen – doch das ist wirklich Leonardo DiCaprio (43)! Mit mittellangen Haaren, ohne Bart und in bunten Klamotten wirkt der Frauenschwarm dabei gar nicht so sexy wie sonst. Das veränderte Aussehen verdankt der "Shutter Island"-Star dem Drehbuch: Das Filmprojekt spielt im Jahr 1969 und thematisiert das damalige Leben in der Traumfabrik – typisches 60er Jahre-Styling war da also an der Tagesordnung.

In dem von Star-Regisseur Quentin Tarantino (55) gedrehten Streifen geht es um den brutalen Mord an der schwangeren Schauspielerin Sharon Tate (✝26). Hollywood-Star Margot Robbie (28) spielt die getötete Ehefrau von Roman Polanski (85) – und ähnlich wie Leo durfte die Blondine mit Fake-Babybauch ebenfalls schon in ein Kostüm schlüpfen, das ihre Fans ganz schön verwirrte.

Dutch Press Photo/WENN.com Leonardo DiCaprio bei der Good Money Gala der Postcode Lottery im Theatre Carre in Amsterdam

Anzeige

GAC / MEGA Leonardo DiCaprio am Filmset von "On Upon a Time in Hollywood"

Anzeige

Splash News.com Hollywoodstar Margot Robbie am Set von "Once Upon a Time in Hollywood"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de