Moment mal, ist Margot Robbie (28) etwa schwanger? Seit knapp zwei Jahren sind die hübsche Schauspielerin und ihr Liebster Tom Ackerley (28) verheiratet – bei diesem Traumpaar blieben auch die Baby-Gerüchte nicht lange fern! Immer wieder kursieren Schlagzeilen, dass die Suicide Squad-Darstellerin in froher Erwartung sei. Auch diese Bilder lassen nun vermutlich so manchen Fan stutzen: Sie zeigen Margot mit einem riesigen Schwangerschaftsbauch!

Doch hinter den Paparazzi-Aufnahmen steckt lediglich der Einblick in ein Filmset: Margot wurde für ihre Rolle der hochschwangeren Sharon Tate (✝26) in dem neuen Quentin Tarantino-Streifen "Once Upon A Time In Hollywood" einfach ein Fake-Bauch verpasst! Die Attrappe unter dem Sommerkleid der Beauty ist ziemlich beachtlich und sieht einer echten Baby-Rundung tatsächlich zum Verwechseln ähnlich.

Margot ist übrigens nicht die einzige absolute Starbesetzung in dem Krimi-Thriller: Auch Leonardo DiCaprio (43) und Brad Pitt (54) zählen zu dem hochkarätigen Cast! Es ist das allererste gemeinsame Projekt der beiden Kinolegenden. Bis die Fans sich "Once Upon A Time In Hollywood" im Kino ansehen können, müssen sie sich aber noch etwas gedulden – der Film erscheint erst im kommenden August.

Splash News.com Hollywoodstar Margot Robbie am Set von "Once Upon A Time In Hollywood"

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA "Suicie Squad"-Star Margot Robbie

Jason Kempin/Getty Images for Netflix; Michael Loccisano/Getty Images for National Geographic Brad Pitt und Leonardo DiCaprio

