Ob das britische Königshaus im April gleich zwei große Geburtstage feiern darf? Am Montagvormittag hatte der Kensington-Palast ganz offiziell verkündet, dass Prinz Harry (34) und seine Frau Herzogin Meghan (37) ein Baby erwarten. Schon im Frühjahr soll der neue Royal-Spross das Licht der Welt erblicken. Doch mit diesem Ehrentag wäre der Nachwuchs nicht alleine: Auch Queen Elizabeth II. (92) zelebriert im April ihre Geburt – könnte Harry und Meghans Baby etwa am gleichen Tag geboren werden?

Am 21. April 2019 wird die Queen 93 Jahre alt. Laut aktuellen Berechnungen von Experten des britischen Königshauses könnte auch das Baby von Harry und seiner Ehefrau an diesem Termin das Licht der Welt erblicken – schließlich soll die ehemalige Schauspielerin schon im vierten Monat sein. Daily Mail zufolge habe Meghan bereits die ärztliche Untersuchung der 12. Schwangerschaftswoche hinter sich gebracht.

Neben seiner Urgroßmutter könnte der Wonneproppen seinen Geburtstag aber auch mit anderen Familienmitgliedern teilen – so wird sein Cousin Prinz Louis am 23. April sein erstes Jahr auf Erden feiern. Cousine Prinzessin Charlotte (3) wurde am 2. Mai geboren – an diesem Datum dürfte Meghan allerdings bereits entbunden haben.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. beim Trooping of Colour im Juni 2015

Anzeige

Instagram / kensingtonroyal Prinz Louis und seine Schwester Prinzessin Charlotte

Anzeige

Denkt ihr, dass es im kommenden Jahr einen royalen Doppel-Geburtstag geben wird? Bestimmt. Das wäre cool! Nein, das ist unwahrscheinlich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de