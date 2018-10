Es ist die Nachricht, die wohl jedem Royal-Fan am Montagmorgen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Das verkündeten Sprecher des Kensington Palastes jetzt offiziell. Wer allerdings denkt, der Duke und die Duchess of Sussex gehen die nächste Zeit etwas ruhiger an, täuscht sich. Für Harry und Meghan steht einiges auf dem Plan!

Der Enkel von Queen Elizabeth II. (92) und seine Ehefrau befinden sich aktuell auf einer zweiwöchigen Royal-Tour. In vier Ländern wollen die werdenden Eltern das britische Königshaus repräsentieren. Zwar landeten die zwei am Montag schon in Australien, die offiziellen Verpflichtungen sollen aber erst am Dienstag starten – und dabei dürfte fürs Durchatmen zwischendurch herzlich wenig Zeit sein. In nur 14 Tagen will das Paar in Sydney, auf Fidschi, auf Tonga und in Neuseeland 76 Termine wahrnehmen. Am 31. Oktober geht es für Meghan und Harry zurück nach London.

Einer der eingetragenen Anlässe im Kalender der Royals? Die Invictus Games in Sydney. Schon im vergangenen Jahr haben Meghan und Harry die paralympische Sportveranstaltung besucht und mit den ersten Turtel-Bildern ihrer damals noch neuen Liebe für Aufsehen gesorgt.

Splash News Herzogin Meghan und Prinz Harry am Flughafen von Sydney

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de