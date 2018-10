Der stolze Opa freut sich auf ein weiteres Enkelkind! Bereits dreimal haben Prinz William (36) und seine Frau Herzogin Kate (36) Prinz Charles (69) zum Großvater gemacht. Neben Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (3) und Prinz Louis wird der amtierende Thronfolger bald auch Opa eines weiteren Sprosses. Dieses Mal ist es allerdings sein jüngster Sohn Prinz Harry (34), der ihm die Freude beschert. Seine Herzdame Herzogin Meghan (37) wird bereits im Frühjahr 2019 ihr erstes Baby auf die Welt bringen. Diese schöne Überraschung

begoss Charles gleich mit ein paar Drinks!

Als Charles am Dienstag die Whiskey-Destilliere Royal Lochnagar in Schottland besuchte, äußerte sich der zukünftige König laut People zum ersten Mal zu Meghans Schwangerschaft. Darauf angesprochen, ob er bereits auf das kleine Wunder im Bauch der ehemaligen Schauspielerin angestoßen habe, antwortete er: "Oh ja, auf jeden Fall. Mehrmals sogar." Genau wie die Royal-Fans ist also auch Charles ganz gespannt auf den ersten Nachwuchs seines Jüngsten und dessen Auserwählten.

Eine Tatsache, die besonders Meghan sehr freuen dürfte. Während sie zu ihrem Vater Thomas Markle Sr. (74) aktuell keinen Kontakt haben soll, wird es Charles sein, der die Oparolle für ihr Kind mit aller Wahrscheinlichkeit alleine übernehmen wird. Bereits bei der Royal Wedding hatte Charles den Part von Meghans Vater übernommen und die Braut zum Altar begleitet.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sydney 2018

Getty Images Prinz Charles, 2015

Jonathan Brady - WPA Pool/Getty Images Prinz Charles und Meghan Markle

