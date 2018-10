Die Unter uns-Fans müssen Abschied nehmen. Nach Wochen voller Spekulationen wurde vor wenigen Tagen bekannt: Publikumsliebling Nora Koppen (29) verlässt nach drei Jahren tatsächlich die beliebte Vorabend-Daily. Ihr Seriencharakter Elli Weigel, der zuletzt mit starken Herzproblemen zu kämpfen hatte, stirbt an multiplem Organversagen – und das nur wenige Minuten vor der lang ersehnten Transplantations-OP, die ihr das Leben hätte retten können. Ein Abschied, der kaum hätte dramatischer sein können: War Ellis Tod damit etwa der tragischste aller Zeiten?

Am Geburtstag ihres Mannes Paco erhält die Sanitäterin die hoffnungsvolle Nachricht: Man hat ein Spenderherz für sie gefunden – doch kurz, bevor es zur Operation kommt, stirbt Elli im Krankenhaus. Und das ganz alleine! Während ihre Freunde aus der Schillerallee noch auf dem Weg ins Krankenhaus sind, holt Paco Ellis Eltern mit dem Auto aus Leverkusen ab – nichts ahnend, dass seine Frau währenddessen stirbt. Für die Zuschauer der Daily ein Schock: Sie können einfach nicht glauben, dass Powerfrau Elli auf so tragische Weise ums Leben kommt.

"Die heutige Folge – eine der schwersten und traurigsten seit Jahren", "Es macht mich unheimlich traurig, das ansehen zu müssen" und "Oh nein. Das hätte ich mir wirklich anders gewünscht. Sie wird sehr bei 'Unter uns' fehlen", lauten nur drei der zahlreichen Facebook-Kommentare. Was sagt ihr zu Ellis einsamen Serientod? Stimmt in unserer Umfrage ab!

MG RTL D / Stefan Behrens Milos Vukovic und Nora Koppen bei "Unter uns"

MG RTL D Nora Koppen bei "Unter uns"

Instagram / nora_koppen Nora Koppen, Schauspieler

