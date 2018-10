Wann bekommen die Fans ihren McDreamy endlich wieder als Schauspieler auf der Leinwand zu sehen? Von 2005 bis 2015 spielte Patrick Dempsey (52) den Neurochirurgen Dr. Derek Shepherd in der US-Erfolgsserie Grey's Anatomy. Drei Jahre nach seinem Ausstieg haben seine Bewunderer den dramatischen Serientod immer noch nicht ganz verkraftet. Dass Patrick seitdem nur noch im Jahr 2016 in "Bridget Jones' Baby" als Schauspieler zu sehen war, macht es definitiv nicht besser. Diese Neuigkeiten dürften deswegen jetzt alle Ladys freuen: Patrick steht bereits für neue Projekte vor und hinter der Kamera!

Im Promiflash-Interview verriet der Womanizer, was bei ihm aktuell ansteht: "'The Truth About the Harry Quebert Affair' kommt dieses Jahr nach Deutschland. Außerdem habe ich die Dokumentation 'The Art of Racing in the Rain' produziert, die nächstes Jahr ins Kino kommt." Doch damit nicht genug! Zusätzlich wird Patrick bald in der spannenden Sky-Serie "Devils" zu sehen sein.

Und was macht der Hollywood-Star, wenn er mal nicht an der Produktion von Filmen und Serien beteiligt ist? Dann geht er seiner wahren Leidenschaft nach: dem Rennfahren. Bereits seit mehreren Jahren ist Patrick neben der Schauspielerei aktiv als Rennfahrer unterwegs – hat mit Dempsey Racing mittlerweile sogar seinen Rennstall.

