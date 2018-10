Seit vergangenem Montag sind Royal-Fans weltweit völlig aus dem Häuschen: Nach wochenlangen Spekulationen erwarten Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) tatsächlich Nachwuchs. In einer Bestätigung vom Palast im Netz war die Rede zwar von "einem Baby" – doch was würde passieren, wenn die einstige Schauspielerin und der royale Rotschopf Zwillinge erwarten würden, wie bereits einige aufgrund von Statistik und Körperbau annehmen? Eins scheint zumindest eindeutig: Für das britische Königshaus wäre ein Nachwuchs-Doppelpack etwas wirklich Besonderes!

Innerhalb der Blaublüter-Familie gab es nämlich seit sage und schreibe 500 Jahren keine Zwillinge mehr – statistisch gesehen ist es also durchaus sehr wahrscheinlich, dass das Paar gleich zwei Kinder erwarten könnte. Laut der britischen Gesundheitsbehörde NHS bekämen dazu vor allem etwas ältere schwangere Frauen öfter zweieiige Zwillinge. Der weibliche Körper setzt nämlich mit zunehmenden Alter während des Eisprungs häufiger mehr als nur ein Ei frei. Mit 37 Jahren wäre Meghan bereits in solch einem Lebensabschnitt.

Das Kids-Duo des Paares müsste sich nach der Geburt natürlich auch in die Thronfolge einreihen. Sollte der Fall eintreten, dass die gebürtige US-Amerikanerin und der 34-Jährige einen Sohn und eine Tochter bekommen, entscheidet einzig der Zeitpunkt der Geburt, welches der beiden Kinder zuerst ein Anrecht auf den Thron in Großbritannien hat. Seit 2013 ist das so – zuvor hatten die männlichen Mitglieder ein Vorrecht. In jedem Fall würden die Zwillinge aber den siebenten und achten Platz einnehmen und zwar nach: Prinz Charles (69), Prinz William (36), Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (3), Prinz Louis und schließlich Prinz Harry.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in South Melbourne im Oktober 2018

Getty Images Herzogin Meghan bei der Ankunft am Government House in Melbourne, Australia

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinz George bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie

