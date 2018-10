Was für freudige Nachrichten aus dem britischen Königshaus! Mehrere Monate lang hatten sich die hartnäckigen Gerüchte gehalten, dass Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) nur kurz nach ihrer Märchenhochzeit im Mai ein Baby erwarten. Nun bereitete der Kensington Palast den Spekulationen ein Ende und bestätigte offiziell die Schwangerschaft der Herzogin. Die zuckersüßen News schlagen große Wellen – denn die Fans der Turteltauben sind außer sich vor Freude!

Auf seinem offiziellen Instagram-Account veröffentliche der Palast erst vor wenigen Minuten die erfreuliche Nachricht. Unter ein Foto von dem vor Freude strahlenden royalen Paar hatten die Pressesprecher einen kurzen Text verfasst – für die Fans der britischen Krone war dies ein absolutes Fest. "Ich wusste es! Das macht mich so glücklich!", "Zu so einer tollen Neuigkeit aufzuwachen. Meine herzlichsten Glückwünsche!" und "Glückwünsche an den Herzog und die Herzogin!", freuten sie sich mit den werdenden Eltern.

Der Enthusiasmus der Royal-Liebhaber ist ohnehin kaum zu bremsen: Innerhalb von nur 20 Minuten wurde der Ankündigungs-Post des Palasts schlappe 165.000 Mal mit "Gefällt mir" markiert – knapp 8.000 Menschen drückten in den Kommentaren ihre Freude über Meghans Schwangerschaft aus.

