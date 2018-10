Silvia Wollny (53) ist Familienoberhaupt mit Leib und Seele. Nichts und niemanden lässt Deutschlands wohl bekannteste TV-Mutter an ihre Liebsten rankommen. Und dennoch muss sie immer wieder Kritik einstecken, wenn es um den – nach außen oftmals etwas chaotisch wirkenden – Lebensstil der Wollnys geht. Und auch jetzt muss sich Silvia wieder einmal etwas anhören: Ihre kleine Enkelin Celina-Sophie (5) ist geschminkt – und das finden viele Nutzer im Netz gar nicht cool!

Auf Instagram zeigt die superstolze Oma ihren ganzen Stolz, den sie liebevoll seit ihrer Geburt Mucki nennt: "Unsere kleine Mucki hat versucht, sich selbst zu schminken", schreibt Silvia zu dem Schnappschuss und löst damit eine hitzige Debatte in den Kommentaren aus: Muss eine Fünfjährige wirklich schon Make-up tragen? Ein Großteil der Social-Media-Community ist sich einig: Nein, Beauty-Produkte haben im Gesicht eines Kindes nichts zu suchen. "So ein hübsches Mädchen, auch ganz ohne Schminke", kommentiert ein User, während ein weiterer kritisiert: "Ich finde es nicht gut, so ein hergerichtetes Püppchen öffentlich zur Show zu stellen."

Doch nicht alle finden Celina-Sophies erste Versuche mit Lippenstift, Rouge & Co. bedenklich. "Die kleine Mucki hat das aber schon ganz schön gemacht! Sieht hübsch aus", "Wow, wie groß die Maus schon geworden ist!" und "Für das erste Mal hat sie es toll hinbekommen", schreiben drei Fans unter das Foto.

Instagram / wollnysilvia Celina-Sophie, Enkelin von Silvia Wollny

