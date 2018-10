Sorgt dieses Thema jetzt für Zoff zwischen Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37)? Am 15. Oktober verkündete der Kensington Palast die Nachricht, auf die alle Royal-Fans gewartet hatten: Der Prinz und seine Traumfrau erwarten tatsächlich ihr erstes Baby! Bereits im Frühjahr 2019 soll der Nachwuchs auf die Welt kommen. Während sich die ganze Welt für das verliebte Paar freut, scheinen die werdenden Eltern zumindest mental bereits mitten in den Vorbereitungen für die Ankunft ihres Sprosses zu stecken. Dabei soll jetzt auch das Thema Kindererziehung angeschnitten worden sein: Ein Punkt, in dem sich Harry und Meghan anscheinend gar nicht einig sind!

Wie eine Quelle gegenüber Naughty Gossip's Straight Shuter verriet, sollen Meghan und Harry völlig unterschiedliche Vorstellungen von der Erziehung ihres Kindes haben. Der Insider erklärte: "Harry möchte die Traditionen bewahren und eine royale Nanny für sein Kind, wie er sie hatte, als er klein war." Seine Mutter Prinzessin Diana (✝36) sei bei der Kindererziehung damals zwar sehr aktiv gewesen, Harry und sein Bruder William (36) seien aber eigentlich von einem Kindermädchen erzogen worden und genau das wünsche sich Harry nun auch für sein Kind.

Meghan hingegen könne diese Art des Großziehens gar nicht gutheißen. Sie verfolge deswegen ihre eigenen Pläne: "Ja, sie wird professionelle Hilfe bekommen, aber sie will, dass ihre Mutter ihr hilft, das Baby großzuziehen, nicht jemand, den die Familie auswählt." Ob sie sich am Ende gegen die Traditionen im Königshaus durchsetzen kann?

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Ankunft am Hafen von Sydney

JOHNNY EGGITT/AFP/Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William im Jahr 1995

Steve Parsons - Pool / Getty Images Meghan Markle und ihre Mutter Doria Ragland

