Es war ein großer Tag für alle Fans von Michael Patrick Kelly (40)! Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass der Sänger als neuer Coach bei The Voice of Germany dabei sein wird. Am Donnerstag flimmerte nun die erste Folge der achten Staffel der Castingshow über die Fernsehbildschirme. Und obwohl es ihm seine Kollegen Mark Forster (34), Yvonne Catterfeld (38) sowie Smudo (50) und Michi Beck (50) von den Fantastischen Vier nicht leicht machten, war der Kelly Family-Star bei den Kandidaten ziemlich begehrt!

Gleich drei Nachwuchstalente konnte Paddy bei der ersten Blind Audition von seinen Coaching-Qualitäten überzeugen. Vor allem um den 26-jährigen Matthias Nebel musste der Musiker mächtig kämpfen. Nach seiner Performance von Bon Jovis "Bed of Roses" wollten alle Juroren den Sänger in ihrem Team haben. Da wusste sich "The Voice of Germany"-Neuling Michael Patrick nicht anders zu helfen, als den Kandidaten mit seiner eigenen Interpretation eines Songs der US-amerikanischen Rockband zu überzeugen. Mit Erfolg: Tatsächlich entschied sich der Österreicher am Schluss für den Iren.

Auch bei den Zuschauern konnte die Kelly Family-Legende durchaus punkten. "Ich finde, Michael Patrick Kelly ist einfach eine coole Socke – der hat was", "Von denen die da sitzen, hat Paddy sicherlich die größte internationale Erfahrung" oder "Ich liebe es, wenn Paddy spricht. Ich könnte ihm stundenlang zuhören", lobten sie sein TVoG-Debüt in den höchsten Tönen. Aber wie hat er euch als Coach gefallen? Stimmt im Voting ab!

© ProSieben/SAT.1/André Kowalski "The Voice of Germany"-Coaches 2018

© ProSieben/SAT.1/André Kowalski Matthias Nebel, "The Voice of Germany"-Kandidat

© ProSieben/SAT.1/André Kowalski TVoG-Coaches Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Michi Beck, Smudo und Michael Patrick Kelly

