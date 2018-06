Die Suche nach der besten Stimme Deutschlands geht in die nächste Runde! Im vergangenen Jahr hatte sich Natia Todua (22) den Sieg mit ihrem Mentor Samu Haber (42) geschnappt. Nach seinem Triumph kündigte der Sunrise Avenue-Rocker im Mai überraschend seinen Rückzug an. Zuletzt wurde über die Jurykonstellation für die achte Staffel spekuliert. Nach den vielen Gerüchten ist es nun offiziell: Michael Patrick Kelly (40) ist wirklich einer der Coaches 2018!

Diese Nachricht gab ProSieben vor wenigen Augenblicken bei der Programmpräsentation im Rahmen der Fernsehmesse Screenforce Days bekannt. Doch Paddy wird sich nicht alleine um die Talente kümmern: Yvonne Catterfeld (38), Mark Forster (34) und die Hälfte der Fantastischen Vier, Michi Beck (50) und Smudo (50) sind auch dieses Mal mit dabei. Die Dreharbeiten sollen in zwei Wochen starten. Die neuen Folgen dürften ab Herbst im Fernsehen zu sehen sein.

Ob Xavier Naidoo (46), Nena (58), Max Herre (45), Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (33), Andreas Bourani (34), Alec Völkel (46) und Sascha Vollmer (46) von The BossHoss, Rea Garvey (45), Samu Haber, oder die aktuelle Besetzung: Seit dem Start im Jahr 2011 gab es schon viele wechselnde Team-Chefs. Was sagt ihr zur Besetzung der achten Staffel? Stimmt in der Umfrage ab!

Was sagt ihr zur "The Voice of Germany"-Jury 2018?