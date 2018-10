Herzogin Meghan (37) hält sich selbst in der Schwangerschaft und auf stressigen Dienstreisen superfit! Seit Anfang der Woche befinden sich die werdende Mutter und ihr Schatz Prinz Harry (34) auf großer Tour durch Australien. Mit zauberhaften Looks und strahlenden Auftritten bewies die einstige Schauspielerin seitdem: Sie hat den absoluten Schwanger-Glow! Doch in ihr perfektes Aussehen investiert die Brünette jede Menge Zeit – denn Meghan steht schon früh am Morgen auf und macht Sport!

Das verriet Charlotte Connell nun dem Nachrichtensender Sky News. Die ebenfalls schwangere Australierin hatte die werdende Mutter während ihres Besuchs am Bondi Beach kennengelernt und mit der 37-Jährigen über die Kugel-Zeit gesprochen. "Meghan erzählte mir, dass sich die Schwangerschaft für sie wie ein Jetlag anfühlt. Sie war wohl schon um 4:30 Uhr wach und hat Yoga gemacht, weil sie nicht mehr schlafen konnte!", erklärte die 35-Jährige. Ihr kleiner Royal-Spross scheint die Herzogin also schon ganz schön auf Trapp zu halten!

Schon vor ihrer Hochzeit mit Fanliebling Harry hatte Meghan des Öfteren erklärt, die Sportart regelmäßig und mit Ehrgeiz auszuüben – und auch für ihren Braut-Body hatten die Halteübungen sich ausgezahlt. Ob sie ihren sportlichen Lifestyle wohl auch während der gesamten Schwangerschaft durchziehen wird? Was meint ihr? Stimmt unten ab.

Splash News Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney am Bondi Beach

Getty Images Herzogin Meghan vor der Skyline von Sydney

TheImageDirect.com / Action Press Herzogin Meghan mit Yoga-Matte unterwegs in Toronto

