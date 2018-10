Es scheint, als würden Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) ihren Fans an jedem Tag ihrer Australien-Reise ein neues Highlight liefern wollen! Seit Montag befinden die Turteltauben sich auf großer Tour durch Down Under. Mit den ersten Auftritten als werdende Eltern ließen sie dabei jeden Tag aufs Neue die Herzen der Royal-Bewunderer höher schlagen – denn so verliebt hatte man das Paar zuvor noch nie gesehen. So auch am Freitag: Im legeren Strandlook und mit Blumenketten geschmückt spazierten sie über den Bondi Beach!

Die aktuellen Paparazzi-Aufnahmen des Paars könnten glatt einem Bilderbuch entstammen – so glücklich und entspannt strahlte das königliche Paar am bekanntesten Strand der Metropole Sydney. In einem gemusterten Maxi-Kleid und lockerem Pferdeschwanz wirkte besonders Meghan völlig losgelöst – und bewies dies anschließend gemeinsam mit ihrem Gatten, als sie sich ihrer Schuhe entledigten und barfuß durch den Sand gingen. Von den Gründern der Organisation OneWave wurden der Bald-Mami und ihrem Schatz zudem üppige Blumenketten überreicht, die den lässigen Look perfekt machten.

Mit einer Gruppe bunt geschmückter Fans durfte das Traumpaar laut People außerdem an einer "Fluro Friday"-Session teilnehmen, während der sich zahlreiche Menschen regelmäßig über ihre persönlichen Probleme austauschen. Auch Meghans große Leidenschaft Yoga stand auf dem Plan – für die Schwangere während der Dienstreise jedoch leider keine Option.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Spaziergang am Bondi Beach

Getty Images Herzogin Meghan am Bondi Beach in Sydney, Oktober 2018

Splash News Prinz Harry und Herzogin Meghan am Bondi Beach

