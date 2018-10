Niedlicher Familien-Schnappschuss aus dem Hause Temlitz-Kappès! Erst seit wenigen Wochen ist Denise (28) stolze Mama – doch seit der kleine Ben auf der Welt ist, hat sich im Leben der ehemaligen Der Bachelor-Kandidatin schon einiges verändert. Vor allem hält ihr Sohnemann sie ziemlich auf Trab: Nach einigen schlaflosen Nächten vergisst die Berlinerin inzwischen sogar teilweise zu essen. Um ein wenig auszuspannen, ging es für das Mutter-Sohn-Duo jetzt in den ersten gemeinsamen Kurzurlaub – wo dieser niedliche Familien-Moment entstand!

Eine Auszeit an der Ostsee – genau das Richtige für die 28-Jährige und ihren Wonneproppen! Mit im Gepäck: Ihre Schwester, die ebenfalls ganz vernarrt in ihren Neffen ist. Auf einem Foto, das Denise auf ihrem Instagram-Kanal teilte, gönnt sich das Trio eine Kuschel-Session. Den Post versah sie außerdem mit liebevollen Worten an ihren kleinen Mann: "Weil du einfach so wunderschön bist. Ich könnte dich jede Sekunde betrachten."

Einen Blick auf das Gesichtchen des Jungen dürfen die Fans aber immer noch nicht werfen – deshalb ist Ben auch dieses Mal nur von hinten zu sehen. Und das wird auch erst einmal so bleiben, wie Denise bereits vor einigen Wochen im Promiflash-Interview erklärt hat: "Also sicherlich ist mal ein Händchen zu sehen oder ein Füßlein oder mal ein Smiley auf dem Gesicht oder von der Seite, von hinten – das, finde ich, ist alles in Ordnung. Aber von vorne sollte es nicht zu sehen sein."

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès und Baby Ben

