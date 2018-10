Seit Anfang Oktober schwebt Denise Kappès (28) im Mamaglück. Ihr Sohn Ben-Matteo macht die Mini-Patchwork-Familie mit ihrem neuen Freund Tim, der nicht der leibliche Vater des Kleinen ist, perfekt. Die stolze Mutter hat ihre Fans in den vergangenen Tagen durch Social-Media-Postings schon an ihrem Leben mit Baby teilhaben lassen. Nun teilt sie einen ganz besonderen Moment: die Abfahrt in den ersten Urlaub mit ihrem Sprössling.

Auf Instagram postet Denise einen Schnappschuss, auf dem sie Ben-Matteo auf dem Arm hält. Das Mama-Sohn-Duo ist dabei schon in herbstliche Schale geworfen. Im Fotokommentar wird der Grund klar, denn dort schreibt die frischgebackene Mutter: "Heute fahren wir nach Warnemünde, Ben-Matteos erster Kurzurlaub." Dabei hat die 28-Jährige nicht nur ihren Partner an der Seite, sondern gleich volle familiäre Unterstützung: "Oma, Opa, Tante Jenny, alle dabei."

Einen Blick auf das Gesichtchen des Jungen dürfen die Fans aber immer noch nicht werfen. Ganz in Manier anderer Promi-Mamas verdeckt Denise das Köpfchen stets oder legt mit einem Bildbearbeitungsprogramm einen Smiley darüber.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès und Baby Ben-Matteo bei einem Spaziergang

SplashNews.com Denise Kappès bei einer Party in Berlin

Action Press / Max Bertani Denise Kappès bei der Präsentation des neuen Audi A6 und Q8 im September 2018

