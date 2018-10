Mädels, bleibt stark – Timur Bartels (23) ist offenbar weg vom Single-Markt! Durch die Erfolgsserie Club der roten Bänder wird der Schauspieler zum absoluten Mädchenschwarm und verdreht den weiblichen Fans reihenweise den Kopf. Während es bei seiner Rolle Alex kurz vor seinem Serientod mit den Girls nicht so recht klappen wollte, scheint es in seinem Privatleben umso besser zu laufen. Er ist in festen Händen und sein Liebesglück darf jeder sehen!

Gemeinsam machte das Paar jetzt einen roten Teppich unsicher – und die Turteltauben konnten offenbar einfach nicht die Finger voneinander lassen. Während sie zunächst lässig für die wartende Fotografenmeute posierten, nutzte Timur die Gunst der Stunde und verpasste seiner Liebsten einen dicken Schmatzer! Aber wer ist die hübsche Blondine an der Seite des Jungstars? Ihr Name ist Larissa Sophie Roemer, sie ist 21 Jahre alt, wohnt in Berlin und ist ebenfalls als Schauspielerin und Model tätig.

Wie lang die zwei schon zusammen sind, ist bislang nicht bekannt. Feststeht jedoch: Der 23-Jährige und seine Liebste schweben schon seit Längerem auf Wolke sieben. In den vergangenen Monaten sah man Larissa immer mal wieder in Timurs Instagram-Story – vor wenigen Wochen stand für die beiden sogar ein Turtel-Urlaub auf dem Programm.

Getty Images Larissa Sophie Roemer und Timur Bartels im Oktober 2018

Getty Images Timur Bartels und Freundin Larissa beim New Fasces Award

Getty Images / Adam Berry Timur Barteks bei der IFA Eröffnungs-Gala 2017

