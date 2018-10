Dieser Auftritt ruft süße Erinnerungen hervor! Auf ihrer royalen Reise durch Down Under, Neuseeland und Ozeanien stehen für Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) jetzt extrem spannende Tage auf dem Programm. Am Samstagabend (Ortszeit) starten in Australien die legendären Invictus Games, eine paraolympische Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten, die Harry höchstpersönlich ins Leben gerufen hatte. Für den 34-Jährigen und seine Liebste hat dieses Sport-Event jedoch auch in anderer Hinsicht eine ganz besondere Bedeutung: Im vergangenen Jahr hatten sie dort ihren ersten Paar-Auftritt hingelegt – und auch heute, kurz vor der offiziellen Eröffnung, zeigten sie sich mal wieder total verliebt und verschmust.

Nach einer emotionalen Enthüllung des Anzac Memorials im Hyde Park, ging es für die Turteltauben mit einem Boot nach Cockatoo Island, wo im Rahmen der Invictus Games eine erste Veranstaltung stattfand. Beide waren sportlich gekleidet und erschienen sogar im Partnerlook! Meghan stylte ihr schwarzes Poloshirt mit einem eleganten weißen Blazer und einer schicken Sonnenbrille, während ihr Gatte auf eine graue Jeans setzte. Auf der Insel angekommen, wurden sie von Wettkämpfern begrüßt – für einen im Rollstuhl sitzenden Athleten aus Polen nahm sich die Herzogin besonders viel Zeit und hielt angeregt mit ihm ein Schwätz­chen.

Während des Besuchs scheint Harry seine schwangere Frau fast gar nicht aus den Augen zu lassen. Wie gewohnt hielten sie verliebt Händchen und tauschten schmachtende Blicke aus. Diese Kuschel-Offensive erinnert stark an ihr Turtel-Debüt im vergangenen September, wo sie sich das allererste Mal in Toronto als Paar der Öffentlichkeit präsentiert haben.

Splash News Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einem Pre-Event der Invictus-Games

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einem Pre-Event der Invictus-Games 2018

Euan Cherry/WENN Meghan Markle und Prinz Harry bei den Invictus Games 2017

Euan Cherry/WENN Prinz Harry und Meghan Markle bei den Invictus Games 2017

Euan Cherry/WENN Meghan Markle und Prinz Harry bei den Invictus Games 2017



