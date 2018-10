Verschwenderische Styles und immer neue Teile? Nicht bei Herzogin Meghan (37)! Seit dem Beginn ihrer royalen Karriere war die schöne Frau von Prinz Harry (34) wiederholt durch ihre modischen Outfits und teils nicht ganz der königlichen Etikette entsprechenden Looks aufgefallen. Kritiker der Krone hatten zudem vermehrt angeprangert, die ehemalige Schauspielerin kleide sich in teure Marken, die der Steuerzahler finanziere. Doch ob die Hater auch wussten, dass Meghan ihre Kleidung und Accessoires recycelt?

Am siebten Tag ihrer Australienreise zeigte sich die schöne Schwangere erneut in einer schlichten, aber stylishen Kombi aus Rollkragenpullover, Blazer und Skinny-Jeans. Dazu wählte die frühere Suits-Darstellerin eine schwarz-weiß gestreifte Umhängetasche der Marke Oroton, die ihren Bewunderern sehr bekannt vorkommen dürfte: Schon bei einem öffentlichen Auftritt im April hatte sich Meghan für das auffällige, knapp 180 Euro teure Accessoire entschieden.

Auch andere Teile ihres Outfits feierten ihre Premiere bereits bei früheren Auftritten: Den dunklen Pullover trug Meghan bereits bei ihrer Ankunft am Sydney Airport und die schwarze Hose bei einem Farm-Besuch in Dubbo. Ihre zarten schwarzen Sling-Pumps sah man darüber hinaus schon bei einem Vor-Event der Invictus Games, bei der Enthüllung des ANZAC Memorials im Hyde Park am Samstag sowie bei der Eröffnung der "Oceania"-Ausstellung in London im September.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry 2018 in Sydney

Getty Images Herzogin Meghan bei einem Event des Commonwealth Youth Forums im April

Getty Images Aquazzura Deneuve Pumps von Herzogin Meghan

