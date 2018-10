Jetzt schnallt sie den Gürtel enger! Mit ihren Looks machte Herzogin Meghan (37) bereits in der Vergangenheit Schlagzeilen. Doch seit bekannt ist, dass die Ehefrau von Prinz Harry (34) schwanger ist, wird sie noch genauer unter die Lupe genommen als sonst. Dabei interessieren sich die Fans nicht nur für das wachsende Babybäuchlein der Royal-Lady – auch die Frage, ob sich das Outfit der Ex-Schauspielerin nachshoppen lässt, treibt viele um. Während die Kleidungsstücke, die Meghan am ersten Tag ihrer Australienreise trug, nichts für den kleinen Geldbeutel waren, dürften Fashion-Liebhaber mit Look Nummer zwei auf ihre Kosten kommen!

In Sydney verzückte Meghan am Vormittag zunächst mit einem weißen Kleid – am späten Nachmittag setzte sie hingegen auf ein dunkelgrünes Dress. Laut britischen Medienberichten soll das gesamte Styling der 37-Jährigen an diesem Tag einen Gesamtwert von umgerechnet 5.000 Euro gehabt haben. Keine 24 Stunden später ging es dann sparsamer zur Sache. Dem Besuch im ländlichen Dubbo entsprechend, entschied sich die Herzogin für eine schlichte Jeans, Kostenpunkt: 200 Dollar. Dazu kombinierte die Herzogin von Sussex einen Blazer, der vom Modelabel ihrer guten Freundin Serena Williams (37) angefertigt worden war.

Außerdem wählte Meghan eine Hose der Marke "Outland Denim". Diese hat einen ganz besonderen Hintergrund: Das Label wurde von James und Erica Bartle ins Leben gerufen und beschäftigt Frauen, die in Kambodscha Opfer von Sex- und Menschenhandel geworden sind.

