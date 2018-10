Zeigt sich hier die Sehnsucht nach "Normalität" bei den Royals? Seit dem bekannt wurde, dass Herzogin Meghan (37) und ihr frisch angetrauter Ehegatte Prinz Harry (34) ihren ersten Nachwuchs erwarten, spekulieren die Royal-Fans nicht nur über den potenziellen Namen des königlichen Sprosses, sondern auch über die dazugehörige Betitelung. Aber bekommt ihr Kind überhaupt einen Titel oder sehen die werdenden Eltern von dieser Tradition ab?

Ein Insider berichtete nun gegenüber der Sunday Times, dass das erste Kind der beiden keinen royalen Titel bekommen wird. Harry und Meghan seien in der Hoffnung, dass sie oder er ein "relativ normales Leben führen kann", so die Quelle. Was die Zukunft des Nachwuchses anginge, sei das Wort "Normalität" großgeschrieben. Ganz nach dem Vorbild von Prinzessin Anne (68), deren Kinder nur den Namen ihres Vaters Mark Phillips tragen, entschieden sich die zwei dafür, ihren Sprössling vor einer übermäßigen Medienaufmerksamkeit zu schützen. Ebenso wie die Tochter der Queen (92) lehnten es Meghan und Harry ab, der Titel-Tradition zu folgen.

Falls sich das Paar doch für eine Benennung entscheiden sollte, würde der erste Sohn die Anrede "Earl of Dumbarton" bekommen. Diese Bezeichnung wurde Harry an seinem Hochzeitstag verliehen. Die Töchter würden "Lady Mountbatten-Windsor" und alle jüngeren Söhne "Lord Mountbatten-Windsor" heißen.

