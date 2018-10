Prinzessin Madeleine von Schweden (36) und ihre Kids passen sich den Feierlichkeiten in ihrer neuen Heimat an! Der Royal lebt mit seinem Mann Chris O'Neill (44) und dem Nachwuchs seit August in Florida – und an das Leben weitab von Schweden mussten sich alle erst einmal gewöhnen. Während sich die Eltern vor wenigen Tagen noch Sorgen um den Nachwuchs machten, weil das Trio erkrankt war, geht es den Wahl-Amerikanern nun wieder besser: Die blaublütige Mama lichtete ihre Krönchenkinder kürzlich in schaurig schöner Halloween-Stimmung nach dem Kürbis-Pflücken ab!

Stolz teilte die Siebte in der schwedischen Thronfolge den Schnappschuss ihrer zwei ältesten Sprösslinge auf Instagram und kommentierte ihn mit "Sonntag, Spaßtag". Darauf posieren Prinzessin Leonore (4) und Prinz Nicolas (3) mit Hexenhüten auf einer Holzbank vor einem Gruselwald. Weitere Pics vom Wochenende zeigen die beiden freudestrahlend auf einem Bauernhof. Gemeinsam scheinen sich die Royals also auf die Halloween-Zeit vorzubereiten – dem Fest wird in den USA noch sehr viel mehr Bedeutung beigemessen als in Schweden. Für die Kleinen, die am 31. Oktober Süßigkeiten einheimsen dürfen, gäbe es wohl unangenehmere Anlässe, sich an den neuen Wohnort zu gewöhnen!

Das süße Foto auf Madeleines Social-Media-Kanal ist das erste der Kinder nach dem Umzug. In einem offiziellen Palast-Statement ließ das Königshaus vor Kurzem verlauten, dass sich das Fünfer-Gespann nach dem Umzug erst akklimatisieren müsse – der Alltag ist nun anscheinend ein Stück weit eingekehrt. Fehlt nur noch ein Update von Nesthäkchen Adrienne!

Henrik Montgomery / AFP / Getty Images Prinzessin Madeleine, Chris O'Neill und ihre Kinder

Pascal Le Segretain / Getty Images Prinzessin Madeleine auf der Pariser Fashion Week 2013

Kungahuset.se / Anna-Lena Ahlström Prinzessin Madeleine von Schweden mit ihrem Mann Chris & ihren Kindern Adrienne, Leonore und Nicolas

