Der Herbst ist im vollen Gange und so rückt auch die Jahreszeit für dicke Pullis, warme Schals und natürlich auch für süße Kuschelmomente zu zweit immer näher. Clea-Lacy Juhn (27) muss die kalte Saison in diesem Jahr allerdings solo durchstehen – im Juni wurde die Trennung zwischen der Bachelor-Siegerin von 2017 und ihrem Rosenkavalier Sebastian Pannek (32) bekannt. Oder hat die hübsche Brünette mittlerweile vielleicht einen neuen Schmusepartner?

Promiflash trifft Clea beim Tribute to Bambi-Event in Berlin und will es ganz genau wissen. "Ich bin noch alleine und das ist auf jeden Fall noch aktuell. Ich kuschel alleine, aber auch mit meiner Katze", offenbart sie lächelnd. Kein Wunder, denn Single zu sein sei für sie auch völlig in Ordnung. Die 27-Jährige gibt zu, ein Mensch zu sein, der sehr gerne und vor allem auch gut ohne einen Partner zurechtkommt. "Ich bin total glücklich alleine", betont sie selbstbewusst.

Wenn ihr das Relaxen auf der Couch dann doch zu langweilig wird, weicht sie auf ihre anderen Lieblingsbeschäftigungen aus. "Ich verbringe sehr gerne die Zeit draußen im Herbst und mache so Sachen, die man macht: basteln, Kastanien sammeln", freut sich Clea. Außerdem unternehme sie in der kühlen Jahreszeit viel mit der Familie.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Social-Media-Star

