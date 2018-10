Wenn es um seine Meghan (37) geht, ist Prinz Harry (34) in diesen Tagen besonders achtsam! Erst vergangene Woche begeisterte der Kensington Palast die Welt mit einer süßen Überraschung: Der Baby-Wunsch des Prinzen und der Herzogin von Sussex wurde erhört und die beiden werden schon im Frühjahr 2019 nicht mehr nur zu zweit sein – sie kriegen ein Baby! Zurzeit reisen der ehemalige Party-Prinz und die Ex-Suits-Darstellerin durch Down Under. Dort lässt der royale Rotschopf seine Liebste keine Sekunde aus den Augen: Wenn nötig, eilt er ihr sogar zu Hilfe.

Eine stürmische Umarmung? Das geht dem 34-Jährigen zu weit! Auf Instagram postete der Kensington Palast einen Clip vom Sonntagsausflug des Pärchens auf einem Segelboot in der Nähe des Hafens von Sydney. Ein amerikanischer Segler konnte seine Freude darüber, Harry und Meghan zu sehen, nicht verbergen und drückte den Prinzen herzhaft – hob ihn sogar in die Höhe. Als er wenig später dann auch die Bald-Mama begrüßen wollte, schritt Harry prompt ein! Mit einer deutlichen Geste ermahnt er den Bootsbuben, bloß zärtlich zu seiner Teuersten zu sein. Daraufhin nahm dieser die 37-Jährige ganz zaghaft in den Arm.

Mit ihrem Trip haben Harry und Meghan bei zahlreichen Fans das Reisefieber ausgelöst! Wie die britische Zeitung Mirror berichtete, hätten die Reisebüros seit der Ankunft der Eheleute in Australien bereits eine enorme Nachfrage verzeichnen können. Der Veranstalter Expedia habe einen Anstieg von 180 Prozent bei der Suche nach Urlauben auf Fidschi und Tonga gemeldet. Dorthin wird das Couple als Nächstes reisen.

Splash News Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games 2018 in Sydney

