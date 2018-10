Wird Ariana Grande (25) alles zu viel? Die Sängerin muss gerade eine schlimme Zeit durchstehen. Erst vor wenigen Wochen starb ihr Ex-Freund Mac Miller (✝26) – vermutlich an einer Überdosis. Selbstverständlich leidet der TV-Star noch immer unter diesem tragischen Verlust. Kurz darauf zerbrach ihre Beziehung zu dem Komiker Pete Davidson (24), mit dem sie im Frühsommer eine Blitzverlobung eingegangen war. Daraufhin zog sich die Musikerin kurzzeitig aus ihren sozialen Netzwerken zurück – postet jetzt jedoch wieder. Doch mit ihrem Social-Media-Comeback sorgt die Beauty für Fan-Sorgen!

Das frühere Disney-Sternchen hat am Montag etliche verwirrende Kurznachrichten auf Twitter geteilt. Neben Zeilen wie "Verdammt, warum tweetet es nicht, mein klares Herz?" beschwerte sich die "God Is A Woman"-Interpretin in einem Tweet, den sie wenig später wieder löschte, bei ihren Followern: "Ich sehe doch, dass ihr euch alle über meine Stirn lustig macht! Entschuldigt, dass ich eine große Stirn habe! Zumindest bin ich süß [...]! Ihr könnt mich mal." Schließlich beendete die 25-Jährige ihre Tiraden mit versöhnlichen Worten: "Ich werde euch immer lieben!"

Die bizarren Nachrichten-Ansammlungen warfen Fragen auf. In den Kommentaren schrieben einige aufgebrachte User: "Ari, geht es dir gut?" oder "Was ist nur mit dir los, Liebes? Gönn dir lieber noch etwas Zeit und Abstand." Ob die Beauty sich bald wieder von ihren Social-Media-Profilen zurückziehen wird? Stimmt in der Umfrage ab!

Splash News Ariana Grande und Pete Davidson in New York

Getty Images Ariana Grande, Musikerin

Getty Images Ariana Grande, Musikerin

