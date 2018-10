Pete Davidson (24) hat die Trennung wohl noch nicht verdaut! In den vergangenen Monaten wirkte es fast so, als hätte der Komiker in Ariana Grande (25) seine Seelenverwandte gefunden. Nach nur wenigen Wochen Beziehung verlobten sich die beiden sogar. Doch vor einigen Tagen dann der Schock: Der Comedian und die Chartstürmerin haben ihre Beziehung beendet. Bei einer Liveshow sprach der "Saturday Night Live"-Star nun erstmals über seine Gefühle!

Am Samstag führte Pete in West Hollywood durch eine Comedyshow. Doch wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er diesen Auftritt wohl lieber abgesagt. "Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, möchte ich eigentlich gerade gar nicht hier sein. In meinem Leben geht es aktuell drunter und drüber", deutete er laut E! News an, dass er noch mächtig an dem Beziehungsaus zu knabbern hätte. Darüber hinaus ist der 24-Jährige seit der Trennung offenbar nicht nur solo, sondern auch auf Wohnungssuche. "Hat vielleicht jemand ein Zimmer frei? Ich brauche dringend einen Ort zum Schlafen", erklärte er. Laut Medienberichten ist er nach der Liebespleite aus dem gemeinsamen Apartment in New York City ausgezogen.

Wie ernst Pete diese Worte meinte, weiß wohl nur er selbst. Die anwesenden Zuschauer feierten ihn auf jeden Fall für seine Performance. Das Publikum war ohnehin schon froh, dass der Komiker überhaupt auf der Bühne stand. Nach der Trennung hatte der US-Amerikaner schließlich einige Auftritte abgesagt.

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Anzeige

MEGA Pete Davidson und Ariana Grande in Brooklyn

Anzeige

Felipe Ramales / SplashNews.com Pete Davidson in New York City im September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de