Aus Versehen ausgeplaudert? Bald erwarten Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) ihr erstes royales Baby. Bis dahin ist noch allerhand zu tun. Zur Zeit befinden sich die beiden auf den Fidschi-Inseln. Auf ihrer vorherigen Reise durch Australien trafen die zwei eine Menge Kinder und Jugendliche. Ihnen wurden Kuscheltiere, Schmuck oder Flaggen überreicht. Verrieten sie dort bereits einen möglichen Babynamen?

Laut Hello-Magazin blieb das Paar während eines Rundgangs durch Melbourne vergangenen Donnerstag auffällig lange bei einer Mutter mit ihrem fünfeinhalb Monate alten Baby stehen. "Als ich den Namen meines Kindes verriet, sagte Harry, es sei ein großartiger Name", so die Mama. "Harriet" schien ihm wohl auch aufgrund der Ähnlichkeit zu seinem Namen sehr zu gefallen.

Zum Thema Schwangerschaft hielten sich die Royals auch überhaupt nicht zurück. Als sie zu einer aufgeregten Schülergruppe kamen, wurden sie mit Fragen zum baldigen Nachwuchs überschüttet. Eine 12-Jährige erkundigte sich auch direkt, ob das Paar schon einen Namen ausgesucht habe. Daraufhin habe Meghan geantwortet: "Wir haben eine lange Liste mit Namen bekommen. Die müssen wir uns erst mal anschauen."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihren Fans

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry an Tag 2 ihrer Australienreise

Splash News Herzogin Meghan und Prinz Harry in Suva, der Hauptstadt Fischis

