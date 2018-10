16 Tage und 76 Termine – die erste gemeinsame Auslandsreise für Prinz Harry (34) und seine Meghan (37) seit ihrer Traumhochzeit im Mai ist komplett durchgetaktet. Von den Invictus Games in Australien geht es für den Herzog und die Herzogin von Sussex weiter nach Neuseeland und in das Königreich Tonga. Auch ein Zwischenstopp auf den Fidschi-Inseln steht auf dem prall gefüllten Programm. Dort wurden die Hoheiten jetzt auf stürmische Art und Weise begrüßt: Um ein Haar hätte der für sie ausgerollte rote Teppich einen Abflug gemacht!

Dass das Wetter nicht planbar ist, bekamen der ehemalige Party-Prinz und die Ex-Suits-Darstellerin am eigenen Leib zu spüren. An Tag acht ihres Auslandsabenteuers landeten die werdenden Eltern in Suva. In der heißen Hauptstadt Fidschis wurden sie allerdings nicht nur von den erwartungsvollen Einwohnern empfangen, die sowohl britische als auch fidschianische Flaggen schwenkten. Auch ein starker Luftzug war Teil des Begrüßungskomitees! Der cremefarbene Hut der 37-Jährigen und der Red Carpet wären beinahe weggeblasen worden.

Wie Global News berichtete, soll die offizielle Zeremonie im Albert Park zu Ehren von Harry und Meghan ein wahres Spektakel gewesen sein. Hunderte von Schaulustigen seien vor Ort gewesen, um das Paar aus der Nähe zu betrachten. Traditionelle Tanzeinlagen habe es ebenfalls gegeben. Am Abend soll für das Duo ein Dinner mit dem Präsidenten Jioji Konrote ausgerichtet werden.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei ihrer Ankunft in Suva, der Hauptstadt Fidschis

