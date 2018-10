Sie schwebt im absoluten Mutterglück: Vor einer Woche wurde Pippa Middleton (35) zum ersten Mal Mama eines süßen Sohnes. Zusammen mit ihrem Ehemann James Matthews (43) hieß die kleine Schwester von Herzogin Kate (36) den Knirps im St. Mary's Hospital in London willkommen. Jetzt präsentierte sich die Neu-Mami mit ihrem Sohnemann auf der Straße und spazierte gemütlich durch die Straßen!

Am Dienstagmittag flanierte die frisch gebackene Mama zusammen mit einer Freundin durch London – mit im Schlepptau natürlich ihr Sprössling. Wie Paparazziaufnahmen – die OK! vorliegen – zeigen, setzte die 35-Jährige auf einen ziemlich lässigen Look aus blaufarbenem Wollmantel und weißen Sneakers. Total relaxt schob die stolze Mum ihren Mini-Prinzen durch die britische Hauptstadt.

Bisher hält sich die Sportliebhaberin aber mit weiteren Details zu ihrem Sohnemann zurück – so auch mit dem Namen des neuen Erdenbürgers. Mittlerweile hat es in Großbritannien schon Tradition, dass die Bürger wild auf einen Vornamen wetten. Bisher gelten Alexander oder Thomas als die klaren Favoriten für den Sohn von Pippa und James.

Getty Images James Matthews und Pippa Middleton auf der Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

Anzeige

Royalfoto/face to face Pippa Middleton an Prinz Louis' Taufe

Anzeige

WENN.com James Matthews und Pippa Middleton im Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de