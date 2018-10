Die britischen Fans warten auf ein Update von Neu-Mama Pippa Middleton (35)! Bereits vor wenigen Tagen wurden die Schwester von Herzogin Kate (36) und ihr Liebster James Matthews (43) zum ersten Mal Eltern. Das Geschlecht seines Babys hielt das Paar bis zur Geburt geheim. Inzwischen ist aber klar: Die 35-Jährige brachte einen gesunden Jungen zur Welt. Jetzt brennen natürlich auch alle darauf zu erfahren, wie ihr Sohn heißt. Bislang müssen die Britin allerdings noch anwarten – und wetten!

In Großbritannien hat es schon eine gewisse Tradition Wetten auf die Kindernamen der Mini-Royals abzuschließen. Kein Wunder also, dass auch dieses Mal Tipps und Einsätze bei den Buchmachern abgegeben wurden. Laut dem britischen OK-Magazin sind Alexander oder Thomas die klaren Favoriten für den Sohn von Pippa und James. Viele halten es aber auch für möglich, dass die frischgebackene Mutter ihren Spross nach ihrem Vater Michael, ihrem Schwager Prinz William (36) oder sogar nach ihrem Gatten beziehungsweise ihrem Bruder James benennen könnte. Joseph und Fredrick stehen ebenfalls hoch im Kurs.

Auch Prinz Harry (34) und seine Frau Herzogin Meghan (37) erwarten derzeit ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Das verkündete der Palast erst vor knapp einer Woche. Und obwohl der Schwangerschaftsbauch der ehemaligen Suits-Darstellerin noch ziemlich klein ist, spekulieren die Fans schon jetzt, wie ihr kleines Wunder wohl heißen wird. Sollte es ein Mädchen werden, halten es die meisten für wahrscheinlich, dass die beiden ihr Kind nach Harrys verstorbener Mutter Prinzessin Diana (✝36) nennen werden.

Getty Images James Matthews und Pippa Middleton auf der Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

Ian Gavan/ Getty Images Pippa Middleton bei einem Charity-Event in London

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games in Sydney

