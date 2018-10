Diese Show ist ein echtes Erfolgsformat! Die Höhle der Löwen läuft mittlerweile schon in der fünften Staffel und hat sich wohl zu einem der besten Pferde im TV-Stall des Senders VOX entwickelt. Jedes Jahr aufs Neue stellen Gründer und Erfinder ihre Ideen vor und wollen die Investoren von ihrem Herzensprojekt überzeugen. Dabei tun sich auch immer wieder ganz besondere Highlights für die Jury hervor. Jetzt haben die Löwen verraten, welche ihre liebsten Deals waren.

Unternehmer Frank Thelen (43) investierte 2016 in die Gewürzmanufaktur Ankerkraut – eine gute Entscheidung, denn bis heute konnten die Gründer ihre Gewürzmischungen zu einem starken Brand aufbauen. "Sie brennen für ihre Marke", zeigt sich Frank im aktuellen DHDL-Magazin begeistert. Dagmar Wöhrl (64) ist für ein ziemlich ungewöhnliches Produkt Feuer und Flamme. Sie investierte 2017 in das Start-up HappyPo, das Handduschen für das Hinterteil herstellt. "Eine innovative, umweltschonende Lösung für ein alltägliches Problem", erklärt die 64-Jährige. Auch Ralf Dümmel (51) hat eine Lieblingsidee: die Abflussfee des Erfinders Karl-Heinz Bilz. Damit kann man einen verstopften Abfluss wieder frei machen. "Sein Megaprodukt und er als Person sind einfach echte Marken", sagt Ralf über den vor zwei Jahren zustande gekommenen Deal.

Beauty-Unternehmerin Judith Williams (46) freute sich 2017 über ihr Investment in das Haarprodukt Pony Puffin. Es zaubert mehr Volumen in einen Pferdeschwanz. "Ein geniales Produkt, das sich gut internationalisieren lässt", betont die 46-Jährige. Carsten Maschmeyers (59) Top-Deal ist der Reparaturstift Blufixx. Er investierte 2016 in das bis heute erfolgreiche Produkt der Sendung. Teilzeit-Löwe Georg Kofler (61) gab 2017 nicht etwa für eine Erfindung seine Finanzspritze, sondern für eine Event-Reihe. Bei Art Night treffen sich wildfremde Menschen zu Drinks und zum gemeinsamen Malen. "Das ist gesellschaftlich wünschenswert", sagt der Unternehmer aus Tirol.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel in "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl & Ralf Dümmel, "Die Höhle der Löwen"

Getty Images "Die Höhle der Löwen"-Unternehmer, 2018

