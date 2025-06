Spektakulär: Georg Kofler heiratet seine Isabel in den Alpen

Ex-Die Höhle der Löwen-Investor Georg Kofler (68) und Isabel Grupp haben sich hoch oben in den Tiroler Alpen ein zweites Mal das Jawort gegeben. Die romantische Trauung fand am Samstag in dem Bergrestaurant AlpINN auf 2.300 Metern Höhe statt – ein Ort, der nur per Seilbahn erreichbar ist. Die Zeremonie ist die Krönung ihrer Liebe nach drei Jahren Beziehung und folgte ihrer standesamtlichen Hochzeit, die bereits 2024 in Venedig stattfand. Unter den Gästen waren Familie, Freunde und enge Weggefährten des Unternehmerpaares. Besonders berührend: Georgs 93-jährige Mutter Zenzi trotzte der beschwerlichen Anreise, um Teil dieses besonderen Moments zu sein.

Die Hochzeitsfeier begann bereits am Vorabend mit einem entspannten Dinner im Hotel Falkensteiner in Reischach bei Bruneck, wie Bild weiß. Am Hochzeitstag überraschte die Braut, die in einem schulterfreien Kleid mit funkelnden Details besonders strahlte, ihren Mann während der Zeremonie mit einer emotionalen Ballade. Nach der Trauung wurde im Freien bei einem BBQ weitergefeiert, begleitet von Saxofonklängen und Köstlichkeiten von Starkoch Norbert Niederkofler. Ein beeindruckendes Highlight: eine 1,40 Meter große, herzförmige Hochzeitstorte, die wegen ihrer Größe eigens per Auto zum Veranstaltungsort gebracht werden musste – für die Gondeln der Seilbahn war sie einfach zu groß.

Georg ist erfolgreicher Unternehmer und Investor und spätestens seit seiner Teilnahme an "Die Höhle der Löwen" einem großen Publikum ein Begriff. Isabel, die gemeinsam mit ihrem Vater das Familienunternehmen Plastro Mayer leitet, gehört laut dem Handelsblatt zu den Top-50-Unternehmerinnen Deutschlands. Gemeinsam haben die zwei, die ein beträchtlicher Altersunterschied von fast 30 Jahren trennt, ihr persönliches Glück gefunden. "Die Zukunft kann kommen. Isabel ist mein Lebensglück", betonte Georg gegenüber Bild.

Getty Images Georg Kofler und Isabel Grupp, November 2024

Getty Images Georg Kofler, Unternehmer

ActionPress / AEDT Isabel Grupp und Georg Kofler, 2022