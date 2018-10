In den vergangenen Wochen wurde Herzogin Meghan (37) immer wieder kritisiert: Sie kleide sich zu exklusiv und teuer auf Kosten der britischen Steuerzahler und solle sich lieber einmal ein Beispiel an ihrer Schwippschwägerin Herzogin Kate (36) nehmen. Die trage ihre Kleidung schließlich sogar auf. Es scheint momentan ganz so, als habe die Kritik gefruchtet. Die ehemalige Schauspielerin trug im Rahmen ihrer Reise durch Australien, Neuseeland und Ozeanien nicht nur bereits mehrere Teile doppelt. Sie nahm sich Kate jetzt sogar zum Fashion-Vorbild für ihren Besuch auf Fidschi – und ihr Prinz Harry (34) zog gleich mit.

Für ihre Reise in den südpazifischen Inselstaat packten die 37-Jährige und ihr Gatte luftige Tropengarderobe in ihre Koffer. Am zweiten Tag auf Fidschi kleidete sich Harry mit einem traditionellen Bula-Hemd – dem Pendant der Insel zum Hawaii-Hemd. Dazu trug er eine angenehm leichte Baumwollhose. Damit hatte er genau das gleiche an, wie sein Bruder Prinz William (36) bei seiner Reise auf die Solomon Islands im September 2012. Meghan wiederum wählte Kate als Vorlage. Die dreifache Mutter trug auf der Südseeinsel damals ein schulterfreies Strandkleid mit abstraktem Muster, dazu ihre geliebten Keilabsätze.

Zumindest farblich kleidete sich Meghan nun beinahe identisch, hatte ebenfalls Keilabsatzschuhe an den Füßen. Ihr langärmliges Kleid der Marke Figue hat allerdings wieder einmal einen stolzen Preis. Rund 1.300 Euro kostet das Wickel-Dress.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Fidschi

Action Press / Royalfoto/News Pictures/face to Prinz William und Herzogin Kate auf den Solomon Islands im September 2012

Getty Images Herzogin Meghan in Suva, Fidschi

