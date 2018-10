Das war aber knapp! The Weeknd (28) entging nur gerade so einem schlimmen Unfall. Die gefährliche Situation spielte sich am Sonntagabend ab: Der Rapper, der vor allem für seine Songs wie "Starboy" oder "Call Out My Name" bekannt ist, gab ein Konzert in Mexiko City. Während der Megastar auf der Bühne einen seiner größten Hits performte, wurde The Weeknd beinahe erschlagen.

Wie Fox News berichtete, gab Abel Tesfaye, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, gerade seinen Song "Party Monster" zum Besten. Mit einem Mal löste sich über seinem Kopf ein Teil des Bühnen-Equipments – und schellte mit rasanter Geschwindigkeit direkt neben ihm zu Boden. Wie ein Clip in seiner Instagram-Story beweist: Das Utensil rauschte tatsächlich nur haarscharf an seinem Schädel vorbei.

Der Schock scheint jedoch bereits überwunden zu sein: Das kurze Video auf seinem Kanal kommentierte der On-Off-Partner von Model Bella Hadid (22) scherzhaft: "Wetterbericht für Mexiko: stürmisch mit Wahrscheinlichkeit auf fallende Gegenstände." Ob der heftige Regenschauer, der während seines Gigs aufkam, etwas mit dem Ereignis zu tun hatte, bleibt bisher ungeklärt. Fakt ist jedoch: The Weeknd hatte Glück im Unglück.

ActionPress / SIPA PRESS The Weeknd, Rapper

Raphael Dias / Getty Images The Weeknd beim Lollapalooza in Sao Paulo 2017

ActionPress / AUG/face to face Model Bella Hadid und Rapper The Weeknd im Oktober 2018

