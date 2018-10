Gute Nachrichten für alle weiblichen Royal-Fans! Bis heute bleibt Herzogin Kates (36) Hochzeitskleid unvergessen – in einem Traum aus Spitze schritt sie 2011 in der Londoner Westminster Abbey auf ihren Liebsten Prinz William (36) zu und versprach ihm die ewige Treue. Seitdem hat sicherlich bereits die eine oder andere bürgerliche Braut davon geträumt, ihre eigene Heirat in dem gleichen, legendären Look zu begehen. Nun erfüllt eine Modemarke diesen Wunsch: Es gibt aktuell ein Dress zu kaufen, das fast genauso aussieht wie Kates berühmte Robe!

Ausgerechnet der erschwingliche Mode-Riese H&M verkauft jetzt ein Kleid, das anscheinend Kates Designerteil von Alexander McQueen (✝40) nachempfunden ist! Das Maxi-Dress verfügt über die gleichen spitzenbesetzten Ärmel sowie über einen ähnlichen Ausschnitt wie das Original – jedoch ist es untenrum wesentlich dezenter gehalten und statt der stolzen 500.000 Euro, die die Royal-Robe gekostet hat, müssen die H&M-Kunden für die Variante von der Stange lediglich 199 Euro hinblättern.

Wer jetzt zuschlagen will, sollte aber schnell sein – denn Kate ist bekanntermaßen ein Riesen-Trendsetter! Ihr blaues Polokleid der Marke Zara, das ähnlich günstig zu erwerben war, war überall nach kürzester Zeit ausverkauft.

Carl de Souza/ Getty Images Herzogin Kate im Brautkleid bei ihrer Hochzeit 2011

Sipa Press / ActionPress Herzogin Kates Hochzeitskleid

Splash News Prinz George, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte

