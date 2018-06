Sie braucht kein teures Kleid, um zu gut auszusehen. Vergangenes Wochenende ging es für Herzogin Kate (36) und ihre beiden ältesten Sprösslinge Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (3) zum Poloturnier nach Gloucester. Während Prinz William (35) seine Polo-Künste im Rahmen eines Charity-Events dort zur Schau stellte, tobte das Trio gut gelaunt und strahlend über den Rasen. Ihre energiegeladenen Kids hielt Kate selbst in Schach – und bezauberte ganz nebenbei auch noch strahlend schön in einem blau-weiß-gestreiften Sommerkleid. Viel Geld muss man für den royalen Look aber nicht hinblättern: Kates Dress ist ein wahres Mega-Schnäppchen!

Wer sich schon immer mal wie die Frau des zukünftigen Thronfolgers fühlen wollte, hat nun allen Grund, auf Sommer-Shoppingtour zu gehen. Denn das luftige Kleidchen der Beauty ist von der Stange – und kostet schlappe 45 Euro! Zu haben ist das gute Stück bei Zara, was mal wieder beweist: Kate ist alles andere als eitel! Die 36-Jährige mag es eben lässig und scheut sich nicht davor, auch in den gängigen und oftmals preisgünstigen High-Street-Läden bummeln zu gehen.

Einen Etiketten-Fauxpas beging die Dreifachmama mit ihrer Outfit-Wahl übrigens nicht, immerhin entspricht das Kleid ganz der royalen Kleiderordnung. Mit Stoff bis übers Knie und verdeckten Schultern machte Kate auch diesmal alles richtig – ganz im Gegensatz zu ihrer Neu-Schwägerin Herzogin Meghan (36). Die zeigte sich bei der "Trooping the Colour"-Parade zuletzt in einem schulterfreien Kleid und missachtete damit bereits zum zweiten Mal die gängigen Fashion-Regeln der britischen Königsfamilie.

Andrew Matthews / Getty Images Herzogin Kate bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle im Mai 2018

Splash News Herzogin Kate 2018

DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der "Trooping The Colour"-Parade 2018

