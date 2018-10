So verändert sieht Kendall Jenner (22) aus! Von den anderen Ladys des Kardashian-Jenner-Clans ist man den ständigen Style-Wechsel ja schon gewöhnt. Vor allem den Halbschwestern Kim (38) und Kylie (21) dürstet es anscheinend täglich nach Veränderung ihrer Haarpracht – mal blond, mal pink, sie probieren alles durch. Nun hat auch Kendall sich überraschenderweise von ihrem langjährigen Long Bob getrennt: Das Model trägt jetzt superlange Extensions!

Via Instagram-Story präsentierte sie ihre neue Frisur Anfang der Woche ihren Fans: Kendall hat sich gut 30 Zentimeter an Haarverlängerungen einsetzen lassen, die ihr bis unter die Brust reichen – somit ist ihre Mähne zum ersten Mal wieder so lang, wie die Beauty sie zuletzt vor vier Jahren trug: "Es ist schon eine Weile her", kommentierte die 22-Jährige die plötzliche Veränderung.

Das Umstyling kommt kurz, nachdem Kendall einen Shitstorm wegen ihrer Haare kassierte: Für das Cover der Novemberausgabe der Vogue wurde dem Model ein Afro verpasst – das passte nicht jedem. "Warum habt ihr für die Kampagne einen weißen Promi genommen und keinen dunkelhäutigen, der diesen Look natürlich gerockt hätte?", beschwerte sich ein Nutzer via Instagram.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Oktober 2018

Getty Images Kendall Jenner

Getty Images Reality-Star Kendall Jenner, September 2018

