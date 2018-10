Hinter Ozzy Osbourne (69) liegen schwere Wochen! Vor Kurzem musste sich der Rocker einer Not-OP unterziehen. Er hatte sich am rechten Daumen eine Infektion zugezogen, die sich bereits auf den Mittelfinger ausgebreitet hatte. Nur eine umgehende Behandlung konnte den Musiker vor einer drohenden Lungen- oder Hirnhautentzündung bewahren. In einem Interview verriet der Black Sabbath-Frontmann nun jedoch, dass ihm eine ganz andere Sache in dieser Zeit viel mehr zu schaffen machte!

Nach der Operation wurde Ozzys rechte Hand für einige Tage bandagiert. Damit war er in vielen Alltagssituationen auf die Hilfe seiner Familie oder Freunde angewiesen. Ein Umstand, an den sich der 69-Jährige nicht gerne zurückerinnert. "Ich bin Rechtshänder. Ich konnte mir nicht mal den Arsch abwischen. Und hatte auch nicht allzu viele Freiwillige, die das für mich tun würden", schildert er die unangenehme Lage in einem Rolling Stone-Gespräch.

Ozzy ist trotzdem froh, dass er die Entzündung mittlerweile so gut weggesteckt hat. Sein Arzt machte nämlich kein großes Geheimnis daraus, wie gefährlich seine Erkrankung war. "Noch eine Infektion, und Sie sterben. Eine reicht. Sie hatten drei", erzählt der Sänger. Daher will es die Heavy-Metal-Legende künftig ruhiger angehen lassen: Ozzys "No More Tours II"-Konzertreise soll die letzte seiner Karriere sein.

Instagram / ozzyosbourne Ozzy Osbourne im Krankenhausbett

Anzeige

Getty Images Kelly, Ozzy, Sharon und Jack Osbourne

Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne beim Ozzfest 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de