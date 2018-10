Ozzy Osbourne (69) ist eigentlich zurzeit auf großer Welttournee – und zwar auf seiner letzten. Nach fünf Jahrzehnten auf der Bühne will der ehemalige Black Sabbath-Frontmann in Zukunft alles etwas ruhiger angehen lassen. Wegen einer Infektion musste Ozzy auf seiner finalen Konzertreihe nun aber erst mal eine Zwangspause einlegen und sich operieren lassen. Doch Heilung ist in Sicht, denn der Schockrocker tröstet sich mit einem Eis!

Mit einem Instagram-Foto von seiner verbundenen Hand verkündete Ozzy am Wochenende die schlechten Neuigkeiten. In seinem Post verriet er, dass er eine OP hinter sich habe und aufgrund einer Infektion noch einige Tage im Cedars-Sinai-Krankenhaus in Los Angeles bleiben müsse. Für seine Fans im kalifornischen Mountain View ist das sicherlich eine besonders schlimme Nachricht. Das dort geplante Konzert am Samstag musste nämlich auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Um möglichst schnell wieder gesund zu werden, hat Ozzy aber auch schon das richtige Heilmittel für sich gefunden. Auf einem zweiten Insta-Pic schleckt der 69-Jährige genüsslich ein Eis. Dazu schrieb er: "Ich fühle mich nach der Operation schon besser. Eiscreme hilft dabei."

Ozzys Tochter Kelly (33) hat ihren Papa bereits im Krankenhaus besucht. In ihrer Instagram-Story schwor auch sie auf das scheinbare Allheilmittel der Osbournes: "Vielen Dank für all die lieben Genesungswünsche. Dad geht es schon viel besser. Nichts, was etwas Schlaf, Antibiotika und natürlich seine liebste Eiscreme nicht richten könnten", verriet sie ihren Followern.

Getty Images Ozzy Osbourne bei der Pressekonferenz für seine "No More Tours 2"-Tour

Instagram / ozzyosbourne Ozzy Osbourne nach seiner Hand-OP

Getty Images Kelly Osbourne mit ihrem Vater Ozzy

