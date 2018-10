Er nimmt endlich Stellung zu seiner Flirtoffensive! Paul Janke (37) suchte als Bachelor 2012 im TV nach der ganz großen Liebe, fand sie aber nicht. Seitdem ist es beziehungstechnisch eher ruhig um den Neu-Chippendale geworden. Vor wenigen Wochen machte sich der ehemalige Rosenkavalier im Netz nun jedoch ordentlich an Sylvie Meis (40) ran. In einem Interview erklärte Paul jetzt, wie er seine Chancen einschätzt!

Sein Flirt sei nur ein kleiner Scherz unter Freunden gewesen, tat der 37-Jährige seinen erst kürzlich veröffentlichten "Was ist denn nun mit uns?"-Kommentar ab. "Man kann ja sagen, was man will. Sie ist halt eine superattraktive Frau", gestand der gebürtige Hamburger im Interview mit Bunte, ruderte allerdings auch ein Stück zurück: "Wie man sich verstehen würde, da spielen ja noch ganz andere Faktoren eine Rolle, um jetzt von einer Traumfrau zu sprechen."

Seiner Aussage nach gehe Paul nicht nur nach dem Optischen – man müsse sich auch verstehen. Dennoch betonte er: "Optisch ist sie schon ein Hingucker!" Sylvie selbst hat sich zu den Turtelversuchen persönlich noch nicht geäußert. Glaubt ihr, die beiden könnten wirklich ein Paar werden? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Paul Janke, TV-Gesicht

MEGA Sylvie Meis am Strand von Miami 2018

Christian Alsan Paul Janke

