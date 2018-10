Gerda Lewis (25) ist ein wahres Styling-Chamäleon. Die ehemalige Kandidatin der 14. Staffel von Germany's next Topmodel erfindet sich im Netz immer wieder neu. Ob mit blondem Bob, schulterlangem braunen Haar oder hellen Extensions – das Model bleibt nie lange bei einem Style. Erst kürzlich verriet Gerda: Schon bald steht eine erneute Look-Veränderung an. Bevor es so weit ist, teilt die Blondine (aktuelle Haarfarbe) ein Styling-Bild der ganz besonderen Art. Auf diesem Throwback hätte man Gerda kaum erkannt!

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die Wahl-Berlinerin ein Bild aus Teenager-Tagen. "Wenn Leute zu mir sagen: Früher sahst du natürlicher aus", betitelt sie das Foto ironisch. Denn: Auf dem Bild aus Gerdas Vergangenheit trägt sie eine wasserstoffblonde Haarverlängerung und ein kräftiges Augen-Make-up. Zwar ist die gebürtige Litauerin auch heute noch ein bekennender Schmink-Fan, inzwischen weiß sie die Produkte als gelernte Kosmetikerin allerdings gekonnt anzuwenden.

Äußerlich möchte sich die Influencerin schon bald wieder verändern. Ihren Fans gestand sie erst kürzlich: Sie will sich von ihren ellenlangen blonden Fake-Haaren trennen und sich stattdessen einen schonenderen Look zulegen. Schließlich strapazieren die unechten Strähnen die eigentliche Haarpracht sehr. Wie genau sie ihre Frisur verändern wird, verriet die Schönheit aber noch nicht.

