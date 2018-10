Wie die Model-Mama, so die hübsche Tochter! Gemeinsam mit ihrem Ex Jefferson Hack (47) bekam Kate Moss (44) im September 2002 ein kleines Mädchen – mittlerweile ist Lila Grace (16) zu einer jungen Frau herangewachsen. Wie ihre Mutter beginnt die heute 16-Jährige nun ihre Karriere in der Beauty-Branche und tat jetzt den ersten großen Schritt in Richtung Erfolg: Lila bekam ihren ersten eigenen Modelauftrag!

Das verriet die Beauty dem Fashion-Magazin Allure. Lila habe eine große Kampagne mit dem Designer Marc Jacobs ergattert! "Als meine Mama mir davon erzählt hat, war ich total aufgeregt", berichtete Kates Mini-Me. Momentan werde sie von der Agentur ihrer Mutter vertreten – mit ihr habe sie auch schon häufiger Jobs gemacht. Das sei nun das allererste Projekt, das sie ganz alleine angeht.

Bereits mit 13 Jahren feierte Lila ihr Modeldebüt – gemeinsam mit Mama Kate posierte sie damals für das Cover der italienischen Vogue! Wer weiß, vielleicht ist der Nachwuchs-Star das nächste Mal alleine darauf zu sehen? Hättet ihr gedacht, dass sie in dieselbe Branche einsteigt? Stimmt ab!

Getty Images Supermodel Kate Moss, Juni 2018

Getty Images Kate Moss bei einer Veranstaltung in New York

Vogue Italia Lila Grace und Kate Moss auf dem Vogue-Cover

