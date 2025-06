Lila Grace Moss lässt mit durchsichtigem Top tief blicken

Lila Grace Moss (22), die Tochter des berühmten Models Kate Moss (51), sorgte jüngst für Aufsehen, als sie in einem äußerst gewagten Outfit in der Öffentlichkeit erschien. Das Model trug ein nahezu durchsichtiges, langärmeliges Oberteil, das wenig Raum für Spekulationen ließ und die Blicke vieler auf sich zog. Dazu kombinierte sie einen altrosafarbenen Vokuhila-Rock mit Rüschchen und einfachen Pumps. Mit diesem doch recht gewagten Outfit posierte Lila als Gast bei der Menswear-Show von Yves Saint Laurent während der Pariser Fashion Week. Diese mutige Wahl erinnert daran, dass Lila, ähnlich wie ihre Mutter, keine Scheu hat, mit Mode zu experimentieren. Das Outfit scheint ein Statement zu sein, das zeigt, dass sie in der Fashion-Welt ihren eigenen Weg geht.

Während Kate Moss seit Jahrzehnten als Stil-Ikone gilt und eine ganze Ära des Modelns geprägt hat, tritt ihre Tochter inzwischen in ihre Fußstapfen und macht selbst als Model auf den Laufstegen und in Magazinen der Welt Karriere. Lila Grace war bereits auf beeindruckenden Catwalks zu sehen, unter anderem bei Shows großer Designer wie Fendi und Versace. Auch bei der großen Comeback-Show von Victoria's Secret durfte sie als einer der Engel über den Laufsteg schweben – zusammen mit ihrer Mama. Doch nicht nur ihre beruflichen Erfolge, sondern auch ihre außergewöhnlichen Looks, wie das aktuelle auffällige Outfit, bringen der jungen Frau mediales Interesse ein. Ob dieses Fashion-Statement ihrer Mama erklärt werden musste, blieb jedoch unklar.

Die Beziehung zwischen Kate und ihrer einzigen Tochter scheint eng und herzlich. Kate selbst hat in Interviews bereits häufig betont, wie stolz sie auf Lila sei. Obwohl Lila Grace durch das Rampenlicht ihrer berühmten Mutter in eine besondere Position hineingeboren wurde, scheint sie ihren eigenen Stil und ihre eigene Persönlichkeit hervorzubringen. Sie zeigt, dass sie nicht nur "die Tochter von" ist, sondern sich einen Namen als eigenständige Persönlichkeit in der Modewelt macht – und das mit einer ähnlichen Lässigkeit wie die, die Kate einst berühmt machte.

Pascal Le Segretain / Getty Images Europe Lila Grace Moss bei der Yves-Saint-Laurent-Menswear-Show in Paris, 2025

Getty Images Lila Grace Moss und Kate Moss, Met Gala 2022

Getty Images Lila Moss, Tochter von Kate Moss