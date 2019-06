Lila Grace Moss (16) ist schon genauso lässig wie ihre Mama! Die Tochter von Supermodel Kate (45) und Unternehmer Jefferson Hack (48) ist längst kein kleines Mädchen mehr, sondern mittlerweile schon 16 Jahre alt. Vor einem Jahr begann die Beauty karrieretechnisch in die Fußstapfen ihrer Mami zu treten. Damals ergatterte sie ihren ersten Modelauftrag. Jetzt waren das Nachwuchsmodel und Kate bei der Pariser Fashion Week und verblüfften mit ihrer Ähnlichkeit!

In der ersten Reihe der Fashionshow der Designermarke Dior Homme zog das Mutter-Tochter-Duo alle Blicke auf sich! Kein Wunder – denn Lila erinnert einfach extrem an ihre heiße Mom. Das liegt nicht nur an den wunderschönen, besonderen Gesichtszügen, sondern auch an ihrem Style. Der Teenager kombinierte ein weißes Oversizehemd zu schwarzen Lederleggings und schwarzen Lacklederboots – ein Rock-Chic-Look den auch ihre Mutter in diesem Alter gerockt hätte.

Mama Kate kam zu der Modepräsentation ebenfalls casual – allerdings mit einem sehr edlen Touch. In der weit aufgeknöpften grau-blauen Seidenbluse, einer Anzugshose mit sportlichem schwarzem Streifen an der Seite und den schwarzen Glitzerpumps bewies das Supermodel einmal mehr, warum sie als absolute Style-Ikone gilt.

Getty Images Lila und Kate Moss im Juni 2019 in Paris

Anzeige

Action Press / BFA Lila und Kate Moss im Juni 2019 in Paris

Anzeige

Getty Images Kate Moss im Juni 2019 in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de