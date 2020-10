Kate Moss' Tochter hat ganz offensichtlich einige Gene ihrer Mutter geerbt. Lila Grace (18), das Kind des Supermodels und des Verlegers Jefferson Hack (49), schaffte es bereits 2016 gemeinsam mit ihrer berühmten Mutter auf die Titelseite der italienischen Ausgabe der Vogue. Offensichtlich hat die Blondine Gefallen am Model-Dasein gefunden – denn jetzt schwebte sie erstmals über einen Laufsteg: Ihr Debüt gab die Britin auf keinem geringeren Event als der Pariser Fashion Week!

Lila lief aber nicht bloß im Rahmen einer der weltweit bedeutendsten Modenschauen über den Runway, sondern sie tat das als Model für einen Luxus-Designer. Die gerade mal 18-Jährige durfte für das italienische Label Miu Miu über den Laufsteg flanieren. Und noch mehr: Sie eröffnete sogar das Event! "Danke, dass ich mein Debüt bei der traumhaftesten Show feiern durfte“, freute sich die langbeinige Schönheit auf Instagram direkt danach.

Wie es der Zufall so will, setzte auch Lilas Mama das erste Mal ihren Fuß während der Fashion Week in Paris auf einen Laufsteg – allerdings war das 1992. Genau wie ihre Tochter feierte Kate (46) im zarten Alter von 18 Jahren ihre Catwalk-Premiere. Allerdings modelte die Frau von Nikolai von Bismarck damals für das Luxus-Label Dolce & Gabbana.

Getty Images Lila und Kate Moss

Action Press / BFA Lila Grace und Kate Moss im Juni 2019 in Paris

Getty Images Kate Moss, Model

